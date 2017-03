Los diez mejores eventos musicales del año en Asturias

Rock y música clásica, indie y electrónica, sin olvidar la ópera, por su puesto. La oferta musical que tiene Asturias a lo largo del año es casi tan variada como los gustos de los aficionados. Y no solo por el estilo, sino por la forma de disfrutarla. Ya sea al aire libre o en un teatro, en la playa, el campo o en las calles de la ciudad se puede escuchar buena música y saborear buenos momentos. Quedan muchos más (solo las programaciones musicales de las principales fiestas de Asturias dan para muchas líneas), pero estos diez son imprescindibles.

MAR/ABR: Gijón Sound Festival

En cuestión de días, la música tomará Gijón. Desde el 31 de este mes de marzo y hasta el 2 de abril, salas de conciertos, espacios museísticos y también la plaza Mayor se llenarán con el rock, el folk y el punk de la quinta edición del Gijón Sound Festival. La mexicana Julieta Venegas, inmersa en la gria Parte Mía Tour, es uno de los nombres destacados del cartel, del que se ha caído, por problemas de salud, el estadounidense Damien Jurado. No obstante, hay mucho donde elegir: Joe Crepúsculo, Los Bengala, Bumaye!, Isasa, Alberto & García, CAJ (Colectivo Asturiano de Jazz), Alegato Boogaloo, Plastic Adicts djs, Adolfo Sputnik, Escuchando Elefantes, Fantástico Mundo de Mierda, Helios Amor, Improviso, Losone, Glen Hansard, Elle Belga, Las Potras, Manel, Max Gamuza, Novedades Carminha, Ten Fé, DePedro y Manuela, el grupo que Nick McCarthy, guitarrista y uno de los fundadores de Franz Ferdinand, ha fundado junto a su esposa, la cantante Manuela Gernedel. En definitiva, un cartel de lujo para el primer festival de la temporada en Asturias.

ABR/MAY: Vidiago Rock

La falta de apoyos económicos amenaza la duodécima edición del Vidiago Rock. De hecho, hasta el futuro de la asociación que lo da vida podría estar en riesgo. Pero lejos de rendirse, han decidido dedicar todos sus esfuerzos a salvar la que ya es una referencia musical ineludible del verano en el Oriente de Asturias. Por eso han lanzado la campaña ‘Larga Vida al Vidiago Rock’ que los próximos 28 y 29 de abril pondrá sobre las tablas a las bandas Soldier, Karonte, Quaoar y Full Moon Riders. ¿Dónde? En la sala Black Bird de Santander. Esta cita tendrá su réplica en Llanes, su lugar natural. Será el 13 de mayo y, por ahora, es lo único que ha trascendido de esta jornada. Las bandas y la localización de los conciertos aún están por confirmar.

JUN/JUL: Metrópoli

Leiva, M-Clan, Ilegales, Fangoria… La música de hasta una veintena de grupos pondrá el broche de oro a cada una de las jornadas de Metrópoli (ahora Metrópoli by Tesla), que llenará el recito ferial Luis Adaro de Gijón del 30 de junio al 9 de julio. Espacios para la música electrónica, el rock, el indie y la música comercial, además del pabellón ‘El mundo de la música’, donde se organizarán charlas y mesas redondas, permitirán disfrutar de la música en todas sus vertientes. Pero como no solo de este arte viven los aficionados, el cospley, el ocio familiar, el humor o la gastronomía son otros de los atractivos de esta cuarta edición, que no olvidará Star Wars (ni a Carrie Fisher), pero que abre su corazón y sus pabellonbes a Harry Potter, Spiderman y ‘Jugos de Tronos’.

JUL: Aquasella

20, 21, 22 y 23 de julio. Es la fecha elegida para la celebración del mayor festival de música electrónica del norte de España, el Aquasella. Adam Beyer, el suizo Andrea Oliva, Len Faki, Oscar Mulero, Solomun o el ucraniano Spartaque son algunos de los once artistas confirmados para animar la edición de este año de este macrofestival que suma dos décadas de historia y que ha congregado a más de 800 artistas y 300.000 espectadores. Toda una experiencia en la que el tecno marca el ritmo.

JUL: Festival Internacional de Música de Piantón

Guitarras y violines, flautas y saxofones… La mágica combinación de estilos que ofrece el todavía desconocido Festival de Música de Piantón (Vegadeo) está diseñada para conquistar a todos los públicos, vengan de donde vengan. Y es que el cartel de este festival, que alcanza su séptima edición, es uno de los más internacionales de la comarca. Para la edición de este año, que tendrá lugar del 23 al 29 de julio, se ha confirmado ya la participación del cuarteto Rocamora, compuesto por las violinistas Lasma Taimina (Letonia) y Alex Isted (Australia), la violista Lowrie Thomas (Reino Unido) y la cellista Carolina Bartomeu (Andorra). También se espera al saxofonista madrileño David Hernando y al dúo andaluz Calíope, integrado por Beatriz Gallardo (flauta travesera) y María Bernal (guitarra). Endracht, que une a la violinista neozelandesa Ella van der Maspel y la cellista coruñesa Virginia del Cura, es otro de los grupos invitados, además de la manchega Silvia Nogales y el coro a capella Dimensión Vocal. Además de disfrutar de la música en la histórica iglesia piantonesa y en localidades cercanas a las que se ha extendido este festival, el encuentro se abre cada año a músicos aficionados que, tras un periodo de selección, preparan varios temas en el taller del Conjunto Festival. Su actuación pone el broche de oro a cada edición.

JUL/AGO: Salinas Longboard Festival y Salinas Surf Music&Friends

Verano, playa, surf, música y amigos. La propuesta estival del concejo de Castrillón no tiene desperdicio y este año llega avalada por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. La decimosexta edición del Salinas Longboard Festival se celebrará del 27 al 30 de julio y tendrá al grupo madrileño Los Coronas como cabeza de cartel musical. La banda de Fernando Pardo y David Krahe subirá al escenario de Pablo Laloux el sábado 29, día grande de esta cita. El día antes, serán Los Tiki Phantoms quienes conquistarán al público con su rock clásico y su surf rock. Pero la fiesta no se detendrá ahí. Apenas una semana después, del 3 al 5 de agosto, Castrillón disfrutará del Salinas Surf Music&Friends, que tendrá lugar en el entorno del túnel de Arnao, La Peñona y la zona occidental de la playa. El programa musical (a la espera de nuevas contrataciones) lo encabeza el grupo sueco The Nomads, con un repertorio influenciado por bandas como The Cramps o The Ramones. Un open internacional de surf, pruebas de salvamento, ‘food trucks’, charlas, actividades infantiles y el tradicional festival de cine completan la oferta de una programación que hará de Salinas la capital nacional del surf durante casi dos semanas.

JUL: Big Rumble Pravia

El auténtico rock and roll tomarán las calles de Pravia del 27 al 30 de julio, durante el décimo Big Rumble Pravia. Consolidado ya como una referencia del rockabilly en el panorama nacional, este festival en el que el baile y la estética rockabilly comparten protagonismo con los clásicos del rock forma parte ya de la agenda de conciertos de destacados artistas y también de aficionados de toda España. Aunque el cartel de este año aún no está cerrado, ya se empiezan a conocer algunos nombres. Las británicos Mouse Zinn y The Excellos, los portugueses Mean Devils o los almerienses Sun Rockets, ya conocidos en el festival praviano, están confirmados a la cita.

JUL: Tsunami Xixón

Rock en estado puro. Gijón cerrará el mes de julio con una apuesta decidida por la música más cañera que, además, se dejará sentir en casi toda la ciudad, haciendo gala de su nombre: el Tsunami Gijón. Los californianos The Offspring y Pennywise son los principales artistas de un programa que se desarrollará los días 28 y 29 de julio y que pondrá a una quincena de bandas nacionales e internacionales sobre las tablas de cuatro escenarios diferentes: la plaza Mayor, la terraza y el patio de la Laboral y la pista de skate de Cimavilla. El trio berlinés Kadavar, los madrileños Tounda o Sexy Zebras y los asturianos Desakato y Acid Mess son otros de los ingredientes de este cóctel musical que ofrecerá algunas degustaciones gratuitas. ¿Te lo vas a perder?

AGO: Festival Intercéltico de Occidente (Tapia)

De Asturias, Galicia, País Vasco y también de Francia, Escocia e Irlanda. Desde hace veinte años, Tapia es, durante toda una semana de agosto, el lugar de encuentro y hermanamiento de la música y la cultura celtas de diferentes lugares del mundo. Y es que el Festival Intercéltico de Occidente (FIDO), declarado de Interés Turístico Regional, no es solo un encuentro de bandas de gaitas. Su música resuena por las calles durante el día, animando un mercado tradicional, pero también se estudia en los distintas charlas y talleres que se imparten y a través de las exposiciones que completan la oferta cultural. No obstante, uno de los principales atractivos de este consolidado festival, que no olvida rendir tributos al mar que baña el paisaje celta, son los conciertos nocturnos en la playa de El Murallón, una experiencia mágica que permite disfrutar del folk en un paraje de excepción.

SEP/FEB: Ópera de Oviedo

La diversa oferta musical de Asturias tiene su máximo exponente en la temporada de la Ópera de Oviedo, que este año alcanza su edición número setenta. Comenzará el 6 de septiembre con ‘Siegfired’ y finalizará el 3 de febrero de 2018 con ‘Pelléas et Mélisane’ tras las representaciones de ‘Il trovatore’, ‘L’elisir d’amore’ y ‘Andrea Chénier’, obra en la que la soprano Ainhoa Arteta cantará el papel de Maddalena di Coigny junto al barítono Carlos Álvarez y el tenor Jorge de León. Pero los grandes nombres de la ópera internacional no eclipsan los preparativos de la jornada inaugural, en al que un centenar de músicos de la OSPA y Oviedo Filarmonía subirán al escenario para conmemorar los 125 años del Teatro Campoamor. Promete ser una noche memorable.